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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 13:52 BJT

印度汇市：交易员称在卢比跌至纪录低位后，央行可能抛售美元

路透孟买6月20日 - 数名交易员表示，印度央行可能透过国营银行抛售美元，此前卢比跌至纪录低位，因外资恐将撤离印度的疑虑冲击印度股市和债市。

这些交易员表示，当卢比触及59.90或之下水准时，有见到干预动作。在美联储暗示将结束货币刺激举措，且中国在制造业活动触及九个月低位的情况下仍收紧信贷之后，卢比下跌。

卢比反弹，亦受到对印度政府可能采取措施抑制本币跌势的预期支撑。印度首席经济顾问将在0545GMT时召开记者会。

0510GMT时，卢比兑美元报59.63/64，此前跌至纪录低位59.9350。周三收报58.71/72。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
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