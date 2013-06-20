印度汇市：交易员称在卢比跌至纪录低位后，央行可能抛售美元

路透孟买6月20日 - 数名交易员表示，印度央行可能透过国营银行抛售美元，此前卢比跌至纪录低位，因外资恐将撤离印度的疑虑冲击印度股市和债市。

这些交易员表示，当卢比触及59.90或之下水准时，有见到干预动作。在美联储暗示将结束货币刺激举措，且中国在制造业活动触及九个月低位的情况下仍收紧信贷之后，卢比下跌。