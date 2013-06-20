印度汇市：交易员称在卢比跌至纪录低位后，央行可能抛售美元

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透孟买6月20日 - 数名交易员表示，印度央行可能透过国营银行抛售美元，此前卢比跌至纪录低位，因外资恐将撤离印度的疑虑冲击印度股市和债市。
这些交易员表示，当卢比触及59.90或之下水准时，有见到干预动作。在美联储暗示将结束货币刺激举措，且中国在制造业活动触及九个月低位的情况下仍收紧信贷之后，卢比下跌。
卢比反弹，亦受到对印度政府可能采取措施抑制本币跌势的预期支撑。印度首席经济顾问将在0545GMT时召开记者会。
0510GMT时，卢比兑美元报59.63/64，此前跌至纪录低位59.9350。周三收报58.71/72。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。