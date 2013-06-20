台湾股市：挫跌1.4%，创逾两个月收盘低位

路透台北6月20日 - 台湾股市周四下跌1.4%至逾两个月收盘低位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克称联储可能在今年稍晚开始缩减刺激政策，证实了市场的担心，拖累全球股市走疲。

加权股价指数 收报7,898.91点，为4月中旬以来最低位。受创最深的板块当中，电子类指数 和金融保险类指数 分别挫跌1.5%和0.7%。

全球第三大晶圆代工厂商联电 大跌2.6%，跟随大盘跌势，尽管此前报导称，联电拟以3亿美元(约90亿台币)在亚洲投资晶圆厂，藉由增加新市场与新客户，扩大成长动能。