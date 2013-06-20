表格：德国5月PPI较前月下滑0.3%，较上年同期上升0.2%

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气

路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。