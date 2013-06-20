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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 14:12 BJT

表格：德国5月PPI较前月下滑0.3%，较上年同期上升0.2%

路透柏林6月20日 - 德国联邦统计局周四公布，5月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.3%，较上年同期上升0.2%。4月分别为下滑0.2%和上升0.1%。

13年5月 13年4月 12年5月

较上月(%) -0.3 -0.2 -0.3

较上年同期(%) +0.2 +0.1 +2.1

指数(基期年为2005) 118.5 118.8 118.3

注：路透调查预估为5月PPI较前月下降0.1%，较上年同期增长0.3%。不计能源在内的PPI较前月下滑0.1%，较上年同期增长0.4%。(完)

(编译 侯向明; 审校 高琦)
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