表格：德国5月PPI较前月下滑0.3%，较上年同期上升0.2%

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透柏林6月20日 - 德国联邦统计局周四公布，5月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.3%，较上年同期上升0.2%。4月分别为下滑0.2%和上升0.1%。
13年5月 13年4月 12年5月
较上月(%) -0.3 -0.2 -0.3
较上年同期(%) +0.2 +0.1 +2.1
指数(基期年为2005) 118.5 118.8 118.3
注：路透调查预估为5月PPI较前月下降0.1%，较上年同期增长0.3%。不计能源在内的PPI较前月下滑0.1%，较上年同期增长0.4%。(完)
(编译 侯向明; 审校 高琦)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。