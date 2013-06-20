菲律宾金融：央行称将维持在汇市的策略性在场

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透马尼拉6月20日 - 菲律宾央行周四表示，即使其认为美联储的政策指引应有助于稳定市场，但其将维持在外汇市场的“策略性在场”。
“菲律宾央行将持续密切监控全球和国内的发展情况，维持其在汇市的策略性在场，并评估形势以决定是否有必要调整政策设定，”菲律宾央行总裁泰谭柯表示。
菲律宾股市 下跌，披索兑美元走弱，此前美联储主席贝南克证实了投资者有关美联储今年稍晚将降低刺激力度的疑虑。(完) (编译 戴素萍 审校 田建华)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。