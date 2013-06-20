菲律宾金融：央行称将维持在汇市的策略性在场

路透马尼拉6月20日 - 菲律宾央行周四表示，即使其认为美联储的政策指引应有助于稳定市场，但其将维持在外汇市场的“策略性在场”。

“菲律宾央行将持续密切监控全球和国内的发展情况，维持其在汇市的策略性在场，并评估形势以决定是否有必要调整政策设定，”菲律宾央行总裁泰谭柯表示。