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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 14:20 BJT

菲律宾金融：央行称将维持在汇市的策略性在场

路透马尼拉6月20日 - 菲律宾央行周四表示，即使其认为美联储的政策指引应有助于稳定市场，但其将维持在外汇市场的“策略性在场”。

“菲律宾央行将持续密切监控全球和国内的发展情况，维持其在汇市的策略性在场，并评估形势以决定是否有必要调整政策设定，”菲律宾央行总裁泰谭柯表示。

菲律宾股市 下跌，披索兑美元走弱，此前美联储主席贝南克证实了投资者有关美联储今年稍晚将降低刺激力度的疑虑。(完) (编译 戴素萍 审校 田建华)
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