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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 14:03 BJT

国际油市：油价下跌逾1美元，因中国数据疲弱及美联储计划缩减刺激力度

“今天有一些因素打压油价。美联储证实可能削减资产购买计划，”辉立期货投资分析师Lee Chen Hoay称，“中国最新的PMI数据显示需求放缓。作为全球第二大石油消费国，需求出现任何放缓都将打压油价。”

“我们的全球策略师认为，美联储可能在9月开始削减资产购买计划，这对上市交易大宗商品的价格而言可能带来不利，”澳新银行分析师在报告中称。

尽管美国夏季驾车季来临，但该国原油库存意外增加，亦对油价构成拖累。

美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，6月14日止当周美国原油库存增幅高于30万桶，而路透调查的分析师先前预计美国原油库存减少50万桶。

不过，受中东石油供应受干扰的疑虑影响，油价可能不会从目前水准下跌太多。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/王翔琼; 审校 王兴亚/张涛)
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