国际油市：油价下跌逾1美元，因中国数据疲弱及美联储计划缩减刺激力度

“今天有一些因素打压油价。美联储证实可能削减资产购买计划，”辉立期货投资分析师Lee Chen Hoay称，“中国最新的PMI数据显示需求放缓。作为全球第二大石油消费国，需求出现任何放缓都将打压油价。”

“我们的全球策略师认为，美联储可能在9月开始削减资产购买计划，这对上市交易大宗商品的价格而言可能带来不利，”澳新银行分析师在报告中称。