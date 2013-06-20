国际油市：油价下跌逾1美元，因中国数据疲弱及美联储计划缩减刺激力度

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
“今天有一些因素打压油价。美联储证实可能削减资产购买计划，”辉立期货投资分析师Lee Chen Hoay称，“中国最新的PMI数据显示需求放缓。作为全球第二大石油消费国，需求出现任何放缓都将打压油价。”
“我们的全球策略师认为，美联储可能在9月开始削减资产购买计划，这对上市交易大宗商品的价格而言可能带来不利，”澳新银行分析师在报告中称。
尽管美国夏季驾车季来临，但该国原油库存意外增加，亦对油价构成拖累。
美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，6月14日止当周美国原油库存增幅高于30万桶，而路透调查的分析师先前预计美国原油库存减少50万桶。
不过，受中东石油供应受干扰的疑虑影响，油价可能不会从目前水准下跌太多。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/王翔琼; 审校 王兴亚/张涛)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。