欧元债市：德债期货盘初重挫，受美联储释出缩减刺激措施讯号打击

因两者的避险地位，德国公债通常走势方向与美债一致。美国10年期公债 收益率在海外市场触及15个月高位约2.38%。

一交易员称，“他们(美联储)比预期的更为强硬。”

西班牙计划今日稍晚发行30-40亿欧元2018年、2021和2023年到期的公债，法国计划发售75-90亿欧元固定利率和与通胀挂钩的债券。

上述交易员称，“今日欧洲有大量公债发售，处境将很难，因看似风险资产和核心资产一样受到冲击。将是严峻的一天，会很震荡。”(完)