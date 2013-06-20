欧元债市：德债期货盘初重挫，受美联储释出缩减刺激措施讯号打击

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
因两者的避险地位，德国公债通常走势方向与美债一致。美国10年期公债 收益率在海外市场触及15个月高位约2.38%。
一交易员称，“他们(美联储)比预期的更为强硬。”
西班牙计划今日稍晚发行30-40亿欧元2018年、2021和2023年到期的公债，法国计划发售75-90亿欧元固定利率和与通胀挂钩的债券。
上述交易员称，“今日欧洲有大量公债发售，处境将很难，因看似风险资产和核心资产一样受到冲击。将是严峻的一天，会很震荡。”(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。