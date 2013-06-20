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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 14:08 BJT

表格: 瑞士5月贸易顺差略扩大为22.24亿瑞郎

路透苏黎世6月20日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士5月实质出口下滑5.2%至174.34亿瑞郎。

瑞士5月贸易收支为顺差22.24亿瑞郎，4月修正后为顺差16.98亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2013年5月 2013年4月 2012年5月

进口 15,210 15,378 15,054

出口 17,434 17,077 17,538

顺差 2,224 1,698 2,484 (完) (编译 侯向明; 审校 隋芬)
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