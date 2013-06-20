表格: 瑞士5月贸易顺差略扩大为22.24亿瑞郎

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透苏黎世6月20日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士5月实质出口下滑5.2%至174.34亿瑞郎。
瑞士5月贸易收支为顺差22.24亿瑞郎，4月修正后为顺差16.98亿瑞郎。
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2013年5月 2013年4月 2012年5月
进口 15,210 15,378 15,054
出口 17,434 17,077 17,538
顺差 2,224 1,698 2,484 (完) (编译 侯向明; 审校 隋芬)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。