中国股市：沪综指收挫2.8%刷新逾半年新低，受PMI数据不佳及外围市场下跌冲击

路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周四收挫2.8%刷新逾半年新低，汇丰中国6月制造业PMI初值创九个月低位，以及美联储表态称今年可能缩减刺激计划令外围市场普跌，均对大盘构成冲击。分析人士预计，月底前资金面难现缓解，后市沪指料将下看2,000点。

沪综指 收报2,084.021点，跌59.433点2.77%。此前最低收盘点位为去年12月13日的2,061.48点；上海A股今日成交额为680亿元人民币，上日为669亿元。

“流动性不足情况下机构套现的最主要目标是蓝筹股，因而对整个市场打压较大。月底前资金面缓解的难度较大，2,000点上下尚存支撑。”大同证券高级投资顾问刘云峰称。

今日金融地产等蓝筹股继续领跌，上证金融地产行业指数 收挫3.5%。刘云峰并指出，后续中小盘股亦有补跌风险。

中国银行间资金资市场周四紧张形势空前恶化，隔夜和七天期等质押式回购 盘中均创下至少逾10年来新高。交易员称，大型银行等流动性未见改善，资金难求态势下，很多机构已不计成本融资。

内外需低迷令中国制造业难以走出困境，新出炉的汇丰制造业PMI初值在萎缩区间创出九个月最低位。 同时，贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划，目标是到2014年中结束购债。 受此影响，亚股今日挫至九个月低位。