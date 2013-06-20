韩国汇市：韩元和公债价格双双大跌，受累于美联储言论

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
指标10年期政府公债收益率 上升17个基点至3.41%，创2009年5月以来最大单日升幅；三年期公债9月期约 下跌0.43点至105.47。
“市场变得非常难以预料，”当地一名交易员说，“有传言称美国10年期公债收益率可能升到4%，如果成真，那真的没办法预测韩债收益率会怎么样。”
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,145.7 1,130.8
日圆/韩元 11.7432/497 11.8828/935
韩国公债期货 * 105.47 105.90
五年期公债收益率 3.16% 3.02%
三年期公债收益率 2.94% 2.81%
韩国综合股价指数 1,850.49 1,888.31
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。