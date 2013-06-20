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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 15:28 BJT

韩国汇市：韩元和公债价格双双大跌，受累于美联储言论

指标10年期政府公债收益率 上升17个基点至3.41%，创2009年5月以来最大单日升幅；三年期公债9月期约 下跌0.43点至105.47。

“市场变得非常难以预料，”当地一名交易员说，“有传言称美国10年期公债收益率可能升到4%，如果成真，那真的没办法预测韩债收益率会怎么样。”

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,145.7 1,130.8

日圆/韩元 11.7432/497 11.8828/935

韩国公债期货 * 105.47 105.90

五年期公债收益率 3.16% 3.02%

三年期公债收益率 2.94% 2.81%

韩国综合股价指数 1,850.49 1,888.31

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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