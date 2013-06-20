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市场报道 | 2013年 6月 20日 星期四 15:14 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元下跌，受美联储强硬立场影响

瑞士央行将于0730GMT公布6月货币政策评估声明，料将重申守卫瑞郎汇率上限的承诺。

周四稍早公布的数据显示，瑞士5月实质出口下滑5.2%，因手表、药品及化学制品销售急速下滑。瑞士出口一直受到瑞郎/欧元汇率上限的支撑，但最大贸易伙伴欧洲的需求疲弱造成打压。

0703GMT，瑞郎兑美元报0.9306瑞郎，较上日纽约收盘价下跌0.3%。

瑞郎兑欧元上涨0.1%至1.2328。(完)

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