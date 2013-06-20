人民币衍生品：本币资金面奇紧令美元远掉升水多数飙高，一年期升水创年内高点

路透北京6月20日 - 中国境内美元兑人民币远掉升水周四多数较上日明显走高，一年期美元升水跳空高开创出今年以来最高的1,680点，凸显本币资金面恶化后，银行试图利用相对宽裕的美元换取紧缺的人民币资金，快速抬升远掉市场资金成本。

上海一股份行交易员说，今天升水猛涨的原因受资金面影响最大，另外在昨晚美联储主席贝南克表示将在今年晚些时候开始缩减刺激计划的规模，隔夜美元指数大涨，离岸人民币NDF和CNH远掉美元也都在涨，境内外价格互相推动上升也是一个原因。

她表示，随着近期人民币升值预期逐渐弱化，前些日远掉升水逐步走高，交易策略上也从美元空头慢慢转换到多头。而经过今天猛涨，感觉升水已经到了短期饱和状态，后期如何走更多取决于人民币资金面紧张状态如何变化。

“我的感觉是过了月底松也不会松太多。一是在那么紧张的状况下还在发行央票，二是昨天国务院常务会议的基调，上面并没有放松资金面的迹象。”她说。

但该交易员同时补充说，并不敢肯定美元升水会因此受到很强支撑，因当前价格受资金面影响太大，“已经有些扭曲，这样猛涨如果（人民币）资金面缓解很有可能又会导致猛跌。”

北京时间15:09点时，一年期美元兑人民币远掉升水 报1,650点，较上日收盘1,450点涨200点。

中国银行间资金资市场周四紧张形势空前恶化，隔夜和七天期等质押式回购 盘中均创下至少逾10年来新高。交易员称，大型银行等流动性未见改善，资金难求态势下，很多机构已不计成本融资。

贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划，目标是到2014年中结束购债。不过他还指出，如果经济状况恶化，美联储将停止缩减购债规模。

上海另一股份行外汇交易主管表示，人民币资金面太紧，利率太高，银行纷纷到外汇即期、掉期市场上换取人民币资金,“都在卖美元换人民币，即期外汇市场上卖压很强。大家都在想尽办法换人民币，有什么能换人民币的都拿出来换了。”

而由于掉期市场可以锁定后期换汇成本，较即期少了一层汇率风险，更受到银行新睐。该交易主管并认为，短期内人民币流动性紧张若无缓解，资金成本仍有上升可能。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3085/15，上日尾盘为6.2875。香港离岸市场一年期美元/CNH升水最新卖出报价为1,610点。