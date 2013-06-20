英国债市：公债价格挫跌，受美联储暗示将放缓刺激措施影响

路透伦敦6月20日 - 英国政府公债周四盘初挫跌，收益率(殖利率)升至15个月高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能在今年稍后放慢买债刺激措施的速度。

英国10年期公债收益率 跳升16个基点至2.3%，为2012年3月以来最高，且可能创下今年以来最大单日升幅。