版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 15:48 BJT

英国债市：公债价格挫跌，受美联储暗示将放缓刺激措施影响

路透伦敦6月20日 - 英国政府公债周四盘初挫跌，收益率(殖利率)升至15个月高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能在今年稍后放慢买债刺激措施的速度。

英国10年期公债收益率 跳升16个基点至2.3%，为2012年3月以来最高，且可能创下今年以来最大单日升幅。

9月公债期货 跌170个跳动点，触及合约低点113.15。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

东京美债 日本公债市场

中国债市 台湾债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 王冠中; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐