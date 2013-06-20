英国债市：公债价格挫跌，受美联储暗示将放缓刺激措施影响

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透伦敦6月20日 - 英国政府公债周四盘初挫跌，收益率(殖利率)升至15个月高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能在今年稍后放慢买债刺激措施的速度。
英国10年期公债收益率 跳升16个基点至2.3%，为2012年3月以来最高，且可能创下今年以来最大单日升幅。
9月公债期货 跌170个跳动点，触及合约低点113.15。(完)
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利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 王冠中; 审校 王洋)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。