欧洲汇市：英镑兑美元下跌，零售数据若不佳将加剧跌势

英镑兑欧元 持平，欧元报在0.8575英镑，距离两个月高位0.85985不远。欧元兑美元 下跌0.5%。

美元涨势追随美国10年期公债收益率(殖利率)的上行趋势。美联储主席贝南克上调美国经济展望，并暗示联储或将于今年开始放缓购债步伐。

美债与10年期英债收益率 之间的利差扩大至近七年最高，因预期英国央行将维持政策宽松一段时间。交易商称，这将可能使英镑承压。

“我们看到的是对贝南克讲话做出反应，虽然市场预期英国零售销售数据良好，但也有令人失望的可能性，而这可能进一步打压英镑，”Alpari分析师Craig Erlam说。

“尽管如此，市场已经做出相当大的反应，英镑跌了近200个点。因此若零售销售数据不错，可能让英镑压力减轻一些。”(完)

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