欧洲汇市：英镑兑美元下跌，零售数据若不佳将加剧跌势

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
英镑兑欧元 持平，欧元报在0.8575英镑，距离两个月高位0.85985不远。欧元兑美元 下跌0.5%。
美元涨势追随美国10年期公债收益率(殖利率)的上行趋势。美联储主席贝南克上调美国经济展望，并暗示联储或将于今年开始放缓购债步伐。
美债与10年期英债收益率 之间的利差扩大至近七年最高，因预期英国央行将维持政策宽松一段时间。交易商称，这将可能使英镑承压。
“我们看到的是对贝南克讲话做出反应，虽然市场预期英国零售销售数据良好，但也有令人失望的可能性，而这可能进一步打压英镑，”Alpari分析师Craig Erlam说。
“尽管如此，市场已经做出相当大的反应，英镑跌了近200个点。因此若零售销售数据不错，可能让英镑压力减轻一些。”(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)