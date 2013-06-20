欧洲已公布经济指标--2013/6/20

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.3 r -0.3 f +0.6 r 德国 第一季 +0.1 @-f -0.7 @-f -1.4 f 法国 第一季 -0.2 p -0.2 r -- 意大利 第一季 -0.6 r -0.9 f -2.4 r 消费者物价指数(CPI) 英国 5月 +0.2 +0.2 +2.7 德国 5月 +0.4 f -0.5 f +1.5 f 法国(HICP) 5月 +0.1 f -0.1 f +0.9 f 意大利(HICP) 5月 持平 f +0.3 f +1.3 f 生产者物价指数(PPI) 英国 5月 持平 u -0.2 r +1.2 u 德国 5月 -0.3 -0.2 +0.2 法国 4月 -0.9 持平 +0.6 意大利 4月 -0.4 持平 -1.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 5月 4.5 4.5 德国 5月 6.9 @ 6.9 @ 法国 第一季 10.8 10.5 r 意大利 4月 12.0 @ 11.9 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)