香港股市：恒生指数收盘重挫2.9%，创九个月低位

恒生指数跌破2012年9月低点20,485附近的技术支撑位，显示后市将续跌。恒生国企指数的相对强弱指标(RSI)跌至17.7，显示技术面已处于1998年6月以来最深超跌水准。

香港地产股及房地产投资信托(REIT)等高股利收益板块重挫，因美联储主席暗示2014年年中之前可能结束资产购买后，美国公债收益率急升至15个月高点。0800GMT，领汇房产基金 及新世界发展 各大跌约4%。

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值疲软，加上中国内地市场资金紧俏，重创中资银行股及其他成长题材板块。中国民生银行 暴挫6.3%。

中国银行间债市回购市场上，隔夜和七天期品种的年化收益率周四高点分别达到30%和28%，双双创下至少逾10年来新高，不过中国央行仍铁定心肠不援手，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。

汇丰/Markit周四联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至48.3，创出九个月最低位。上月终值为49.2。 (完)