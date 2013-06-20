香港数据：5月综合消费物价指数(CPI)按年升3.9%，较上月略低

路透香港6月20日 - 香港统计处周四公布，5月综合消费物价指数(CPI)同比上升3.9%，较上月4.0%略降，主要由于新鲜蔬菜价格升幅收窄所致。

剔除所有政府一次性纾困措施的基本通胀率5月为3.8%，较前一个月的3.9%亦略降，升幅也略低于综合CPI。

政府发言人表示，由于私人房屋租金于去年上升的滞后影响将会继续浮现，预计通胀于未来数月仍会面对温和的上行风险。然而，输入通胀受控，加上近期新订住宅租约租金的升幅较为温和，应有助缓和今年后期的通胀情况。

政府同时公布，甲类、乙类及丙类消费物价指数5月的按年升幅分别为4.4%、3.7%及3.5%。

(单位:%) 2013年5月 2013年4月 2012年5月

综合消费物价指数 +3.9 +4.0 +4.3

甲类消费物价指数 +4.4 +4.7 +3.8

乙类消费物价指数 +3.7 +3.8 +4.6

丙类消费物价指数 +3.5 +3.5 +4.3

基本通胀率 +3.8 +3.9 +5.1 (完)

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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)