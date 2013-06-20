香港数据：5月综合消费物价指数(CPI)按年升3.9%，较上月略低

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透香港6月20日 - 香港统计处周四公布，5月综合消费物价指数(CPI)同比上升3.9%，较上月4.0%略降，主要由于新鲜蔬菜价格升幅收窄所致。
剔除所有政府一次性纾困措施的基本通胀率5月为3.8%，较前一个月的3.9%亦略降，升幅也略低于综合CPI。
政府发言人表示，由于私人房屋租金于去年上升的滞后影响将会继续浮现，预计通胀于未来数月仍会面对温和的上行风险。然而，输入通胀受控，加上近期新订住宅租约租金的升幅较为温和，应有助缓和今年后期的通胀情况。
政府同时公布，甲类、乙类及丙类消费物价指数5月的按年升幅分别为4.4%、3.7%及3.5%。
(单位:%) 2013年5月 2013年4月 2012年5月
综合消费物价指数 +3.9 +4.0 +4.3
甲类消费物价指数 +4.4 +4.7 +3.8
乙类消费物价指数 +3.7 +3.8 +4.6
丙类消费物价指数 +3.5 +3.5 +4.3
基本通胀率 +3.8 +3.9 +5.1 (完)
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路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。