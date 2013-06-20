中国债市：利率互换飙高回落，尾盘资金现趋暖迹象但短线预期仍谨慎

路透北京6月20日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四大幅波动，整体水平较上日走高。交易人士表示，今日IRS表现仍主要是受流动性情况影响，早盘因主要回购利率创至少逾10年高点，推IRS一路飚升，不过临近尾盘时资金面不明原因的出现趋暖迹象，致市场升幅收敛。

他们并表示，美联储计划缩减刺激措施亦成为影响IRS走高的推手，而稍早公布的汇丰中国6月制造业PMI初值创九个月低位则影响基本没有显现。对于短线资金面预期，交易员认为，若央行不出手施援，预计月内资金难根本性重返宽松。

北京一银行交易员表示，“早盘一直升，中午之后临近尾盘的时候有些回落了，一年现在大概4.60%附近吧，这一天的波动太大了。”

另一银行交易员指出，美联储的表态令市场对未来外汇占款预期增添了一些负面情绪。而针对央行本周公开市场咬紧流动性不放松的态度，他称“我觉得也不期待央行降准，但是总得让大家活过去啊。”

紧绷的银行间资金面本周陷入空前惨烈的境地，不过中国央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。

中国银行间资金资市场周四紧张形势空前恶化，隔夜和七天期等质押式回购 盘中均创下至少逾10年来新高。交易员称，大型银行等流动性未见改善，资金难求态势下，很多机构已不计成本融资。

贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划，目标是到2014年中结束购债。不过他还指出，如果经济状况恶化，美联储将停止缩减购债规模。

内外需低迷令中国制造业难以走出困境，新出炉的汇丰制造业PMI初值在萎缩区间创出九个月最低位。制造行业表现持续黯淡，且中国政府强调通过改革稳定经济，令市场预期二季度经济增速恐有所放缓。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 6.7025/6.7975 4.9388/5.0063 4.2738/4.3513 4.2800/4.3575 4.2590/4.4710

上日 5.4625/5.5850 4.2025/4.2925 3.9263/4.0125 3.8538/3.9475 3.8420/4.0960

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变化 +1.2400/+1.2125 +0.7363/+0.7138 +0.3475/+0.3388 +0.4262/+0.4100 +0.4170/+0.3750

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。