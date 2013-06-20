银行观点：下修台湾今年GDP及CPI成长率分别至3%及1.4%--渣打

路透台北6月20日 - 渣打银行 周四下修台湾今年经济成长率预估值至3%,原预估值为3.9%，亦下修今年消费者物价指数(CPI)预估值至1.4%，原预估1.8%。渣打并预估明年首季央行才会开始升息。

渣打银行首席经济分析师符铭财表示，我们下修今年经济成长率至3%，主要归因于第一季国内生产总值(GDP)数据意外的低于预期，但我们仍然预期台湾经济正在复苏。

〞我们相信在国内科技制造商受惠于全球对平板电脑及智慧型通讯设备的稳定需求下，第一季资本财进口大幅成长，反映制造商信心正在回升。〞符铭财表示。

至于物价方面，符铭财表示，预估政府把第二波电费涨价延至今年第四季，有助纾缓国内物价上涨压力，因此将今年的CPI年增率料1.8%下修至1.4%。

台湾第一季经济成长率为1.67%，主计总处并大幅下修今年成长率预估至2.40%，CPI为1.23%，因全球经济展望不佳，且产业与中国竞争加剧。

符铭财并表示，预计央行在经济成长数据明显转好后，将于明年第一季开始加息。因央行的关注焦点已由第一季的疲弱经济数据，转为经济复苏的迹象及对资产价格通膨的风险。

〞我们相信政策利率下调可能性不大。〞符铭财说。他也认为，不同数据显示台湾经济正在复苏，而第一季贸易顺差缩小拖累经济成长的情况，预计将不太可能再出现，因此维持经济正在复苏的展望。

台湾4-5月贸易顺差达67亿美元，已高于去年第二季的55亿美元，因此政府亦对第二季的总体出口展望乐观。而对于科技业的展望维持乐观，渣打认为，主要电子零件供应商将继续受惠于全球对平板电脑、超薄电脑、智慧型手机及其他通讯设备的稳定需求。