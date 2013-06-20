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市场报道 | 2013年 6月 20日 星期四 16:45 BJT

瑞郎汇率：瑞士央行总裁称瑞郎未来数季应会进一步下滑

路透伯尔尼6月20日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周四在央行议息会后表示，瑞士央行预期瑞郎在未来数季将进一步走软。

“整体而言，瑞郎的汇率仍偏高，未来几季应会进一步下滑。”乔丹说道。

瑞郎兑欧元上月下滑，因欧元区危机恐加剧的担忧有所减弱，且预期瑞郎会进一步下滑，尽管如此，瑞士央行仍在其货币政策会议后强调瑞郎汇率过高。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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