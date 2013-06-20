瑞郎汇率：瑞士央行总裁称瑞郎未来数季应会进一步下滑

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透伯尔尼6月20日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周四在央行议息会后表示，瑞士央行预期瑞郎在未来数季将进一步走软。
“整体而言，瑞郎的汇率仍偏高，未来几季应会进一步下滑。”乔丹说道。
瑞郎兑欧元上月下滑，因欧元区危机恐加剧的担忧有所减弱，且预期瑞郎会进一步下滑，尽管如此，瑞士央行仍在其货币政策会议后强调瑞郎汇率过高。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)