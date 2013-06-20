台湾央行：共发行3,880亿台币存单，存单余额减2.5亿

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透台北6月20日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,880亿台币存单，若相较存单到期金额3,882.5亿，存单发行余额减2.5亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,827.5
91天期 0.93 40.5
182天期 1.05 12.0
央行上日共发行3,690亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,575.35亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为97亿台币；累计超额准备为负951亿台币，加计前期1%的超额准备为188亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。