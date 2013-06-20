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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 16:53 BJT

欧洲汇市：英国公布零售销售数据后，英镑/美元上升且公债期货扩大跌幅

路透伦敦6月20日 - 英国周四公布5月零售销售较前月增长2.1%，较上年同期增长1.9%。

* 英镑兑美元在英国零售销售公布后上涨至1.5460，此前报1.5430

* 英国公债期货扩大跌幅约10个跳动点

* 欧元兑英镑跌至日低0.8540，数据发布前报0.85555 (完)

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