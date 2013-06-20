路透调查：印尼卢比和马币空仓规模为逾四年来最高，亚洲货币人气偏空

* 印尼卢比空仓规模为2008年11月以来最大
* 马币空仓规模为2009年4月以来最大
* 菲律宾披索人气为2009年1月以来最偏空
* 印度卢比空仓规模为2012年5月以来最高
路透新加坡/班加罗尔6月20日 - 周四公布的路透调查显示，印尼卢比和马币(林吉特)空仓规模升至逾四年来的最高位，因投资者对新兴亚洲货币的情绪恶化。
亚洲资产本周挫跌且该地区资金外流增多，因担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍晚开始削减大规模刺激计划，成为一波涌向全球市场的廉价资金终结的开端。
调查访问16位外汇分析师得出的结果显示，印尼卢比 空仓规模升至2008年11月以来最高，即便印尼已采取意外加息等措施来稳定卢比汇率。
这项在周三和周四进行的调查显示，马币 空仓规模升至2009年4月以来最高。
印度卢比 人气转为2012年5月以来最悲观。卢比触及纪录新低，受印度依赖外资流入为经常帐赤字融资的忧虑打压。
美联储主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储开始放慢每月850亿美元的公债和抵押贷款支持证券购买步伐，目标是在2014年中期结束该计划。
分析师和交易商称，如果美联储削减货币刺激计划，那么新兴亚洲国家收益率的吸引力将降低，流入该地区的资金也会减少。
菲律宾披索 人气转空，披索空仓规模为2009年1月以来最高。
披索和马币周四触及逾一年以来最低位。
韩元 空仓提高至原来的五倍，坡元 空仓增加了一倍多。
中国人民币 多仓规模降至3月中旬以来最低。
路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况，包括：人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币 、印度卢比、披索、马币和泰铢 。
调查估值介于负3到正3，旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况。
正3表示市场高度做多美元。数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
6月20日 -0.84 0.51 0.69 1.39 0.25 1.66 0.90 0.61 0.70
6月 6日 -1.34 0.10 0.28 1.35 0.30 1.19 0.77 -0.17 0.69
5月23日 -1.92 0.51 1.08 0.65 0.40 0.68 -0.27 -0.09 0.35
5月 9日 -1.93 -0.83 -0.09 0.43 -0.31 -0.24 -1.04 -0.83 0.17
4月25日 -1.71 0.09 0.09 0.44 0.38 -0.20 -0.34 0.20 -1.09
4月11日 -1.30 0.79 -0.31 0.42 0.60 0.24 -0.49 -0.12 -1.12
3月28日 -0.92 0.61 -0.27 0.43 0.61 0.25 0.23 -0.43 -1.25 (完)
(编译 王翔琼; 审校 杜明霞)