路透基点：瑞安中华汇房地产10亿港元贷款延长一年--RLPC

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，瑞安建业旗下的瑞安中华汇房地产已将本月到期的10亿港元(1.29亿美元)贷款延长一年。

法国巴黎银行为延长贷款的协调安排行，这项贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点。法巴银行承贷1.36亿港元。

中国光大银行、渣打银行、台新国际银行各承贷1.1亿港元，中国银行澳门分行、中国招商银行及元大商业银行各承贷9,200万港元。

彰化银行、华南银行及兆丰银行各承贷7,000万港元，大华银行承贷4,800万港元。

这笔子弹式延长贷款于今日签约。

旧有贷款是在2010年6月办理，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点，最高费用为85个基点。当年由法巴及渣打主办，中银澳门、招商银行、马来亚银行、大华银行及产银亚洲金融(KDB Asia)参贷。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)