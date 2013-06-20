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市场报道 | 2013年 6月 20日 星期四 17:24 BJT

瑞士金融：央行总裁称未发出调整瑞郎上限的讯号

路透伯尔尼6月20日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在周四的新闻发布会上表示：

* 未发出调整瑞郎上限的讯号

* 很难讲全球各国央行如何应对美联储的政策调整

* 未对欧洲利率周期何时开始变化作出预估

* 在被问欧洲央行(ECB)计划负利率的可能性时，称不排除实施任何措施的可能性。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)
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