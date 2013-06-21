台湾经济指标预测--6月21日至8月20日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 6月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/24 1600 季调失业率 5月 -- 4.19% 6/24 1600 工业生产 5月 -- -0.88% 6/25 1610 M2年增率 5月 -- 3.71% * 7月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 0830 消费者物价 6月 -- +0.74%(年变动率) 指数(CPI) 7/5 1610 外汇存底 6月底 -- 4,066.16亿美元 * 7月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/8 1600 出口 6月 -- +0.9%(年变动率) * 7月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *7/22 1600 外销订单 6月 -- -0.4%(年变动率) *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差110.9亿美元 -- -- GDP年增率 第二季概估 -- 1.67%(统计值) 值 -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。