台湾已公布经济指标--2013/6/21

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 4月 -0.88% -3.00% r 6/24 -- 季调失业率 4月 4.19% 4.18% 6/24 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +0.74% 1.05% r 7/5 -- 外汇存底(亿美元) 5月底 4,066.16 4,051.9 7/5 -- 商品出口(y/y) 5月 +0.9% -1.9% 7/8 -- 商品进口(y/y) 5月 -8.0% -8.2% 7/8 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +3.71% +3.78% 6/25 -- *外销订单(y/y) 5月 -0.4% -1.1% 7/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 110.9 +159.3 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +21.5 +35.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) 第一季统计 +1.67% +3.97% r -- -- 值 重贴现率(%) 3月28日 1.875% 1.875% 6/27 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。