更新版 1-台湾货币市场：美联储谈话影响轻微，银行端采正数操作为季底准备

* 整体资金仍宽松，但季底拆出限制令银行心态保守

* 美联储谈话影响暂不大，但观察后续外资资金流动

* 短率季底前料持稳 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 林妙容

路透台北6月20日 - 台湾银行间短率周四平稳，未受美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席谈话的影响。银行调度人士称，市场正观察美联储会后外资资金的流向，当前台湾银行业仍以保守调度季底资金为重，料短率短期于区间持稳。

外资银行资金调度人士表示，亚洲各国资金撤出严重，唯独台湾外资资金流纹风不动，如果考虑中长期因素，美国缩减购债规模后，美元需求高，外资或有机会流出，但当前没有任何大量流动迹象，使得台币资金水位平稳。且台湾央行看来对货币政策仍持适度宽松态度，市场对下周央行理监事会亦没有预期心理，料短率以稳于低位应对。

〞(下周央行理监事会)台湾央行不会有太多新意，大家还是先忙季底调度。〞一位外资银行调度人士说。

另一本地银行调度人士指出，虽然市场整体资金水位仍高，但过往季底最后一两天，多数银行拆出限制多，使得可承作对手减少，为求安心度过季底，这两天银行端渐采正数操作，使得当日超额累积翻正，以应对季缺钱难找的可能窘境，心态上趋于保守以对。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负58亿台币，累计超额准备为负1,009亿，加计前期1%的超额准备为130亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日报0.384%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.405%；一周拆款利率暂在0.380-0.430%，上日在0.375-0.430%。

**短票利率亦无变化**

在短票市场方面，票券商今日发票量不多，资金缺口小，虽然银行端因保守操作令买气略降，询问家数较少，但法人资金供应充足，资金调度难度不高，利率也没有变化。

一位大型票券商交易员指出，7月以后将渐进入企业股利发放的高峰期，部分法人资金目前将资金暂泊于货币市场，使得法人端资金量供应充足，季底最后一两天若无特殊因素，票券商应不致于出现大量资金缺口。不过7月后的股利发放则需留意资金水位变化。

30天期短票利率仍以0.69%为主，与上日差异不大。

台湾央行今日共发行3,880亿台币存单，若相较存单到期金额3,882.5亿，存单发行余额减2.5亿台币。

本周最后交易日--周五央行存单到期1,557亿台币。下周央行存单到期总额为9,848.45亿台币，落点分别为周一3,244.5亿、周二1,259亿、周三334亿、周四2,627.25亿及周五2,383.7亿。

**债券RP利率稳于低位**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率持续稳在低位。交易员表示，市场资金仍旧充裕，虽然投信之间资金稍有流动，也因为下周的季底而做法稍微保守，但尚无碍资金供给。

资金调度人士表示，目前市场找券困难，即便有基金要解约，但同一投信内辖下其他基金也会接过手承做，不会释出。而目前投信基金对于跨过季底的做法还是保守一些，跨月的资金仍然不多。

不过也有少数大型票券商表示，今日包括特定的寿险公司、以及投资公司的短钱涌进，这让议价能力较强的票券商开出的附买回利率往区间低位靠拢。

交易人士认为，目前市场资金充裕，目前看来月底的资金情势应不致太过紧俏，甚至季底的短率也不排除持平不变的可能性。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75。这大致同上日。