重温稿-台湾货币市场：美联储谈话影响轻微，银行端采正数操作为季底准备

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
* 整体资金仍宽松，但季底拆出限制令银行心态保守
* 美联储谈话影响暂不大，但观察后续外资资金流动
* 短率季底前料持稳
记者 林妙容
路透台北6月20日 - 台湾银行间短率周四平稳，未受美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席谈话的影响。银行调度人士称，市场正观察美联储会后外资资金的流向，当前台湾银行业仍以保守调度季底资金为重，料短率短期于区间持稳。
外资银行资金调度人士表示，亚洲各国资金撤出严重，唯独台湾外资资金流纹风不动，如果考虑中长期因素，美国缩减购债规模后，美元需求高，外资或有机会流出，但当前没有任何大量流动迹象，使得台币资金水位平稳。且台湾央行看来对货币政策仍持适度宽松态度，市场对下周央行理监事会亦没有预期心理，料短率以稳于低位应对。
〞(下周央行理监事会)台湾央行不会有太多新意，大家还是先忙季底调度。〞一位外资银行调度人士说。
另一本地银行调度人士指出，虽然市场整体资金水位仍高，但过往季底最后一两天，多数银行拆出限制多，使得可承作对手减少，为求安心度过季底，这两天银行端渐采正数操作，使得当日超额累积翻正，以应对季缺钱难找的可能窘境，心态上趋于保守以对。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为负58亿台币，累计超额准备为负1,009亿，加计前期1%的超额准备为130亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日报0.384%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.405%；一周拆款利率暂在0.380-0.430%，上日在0.375-0.430%。
**短票利率亦无变化**
在短票市场方面，票券商今日发票量不多，资金缺口小，虽然银行端因保守操作令买气略降，询问家数较少，但法人资金供应充足，资金调度难度不高，利率也没有变化。
一位大型票券商交易员指出，7月以后将渐进入企业股利发放的高峰期，部分法人资金目前将资金暂泊于货币市场，使得法人端资金量供应充足，季底最后一两天若无特殊因素，票券商应不致于出现大量资金缺口。不过7月后的股利发放则需留意资金水位变化。
30天期短票利率仍以0.69%为主，与上日差异不大。
台湾央行今日共发行3,880亿台币存单，若相较存单到期金额3,882.5亿，存单发行余额减2.5亿台币。
本周最后交易日--周五央行存单到期1,557亿台币。下周央行存单到期总额为9,848.45亿台币，落点分别为周一3,244.5亿、周二1,259亿、周三334亿、周四2,627.25亿及周五2,383.7亿。
**债券RP利率稳于低位**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率持续稳在低位。交易员表示，市场资金仍旧充裕，虽然投信之间资金稍有流动，也因为下周的季底而做法稍微保守，但尚无碍资金供给。
资金调度人士表示，目前市场找券困难，即便有基金要解约，但同一投信内辖下其他基金也会接过手承做，不会释出。而目前投信基金对于跨过季底的做法还是保守一些，跨月的资金仍然不多。
不过也有少数大型票券商表示，今日包括特定的寿险公司、以及投资公司的短钱涌进，这让议价能力较强的票券商开出的附买回利率往区间低位靠拢。
交易人士认为，目前市场资金充裕，目前看来月底的资金情势应不致太过紧俏，甚至季底的短率也不排除持平不变的可能性。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75。这大致同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.68%，和上日的区间相似。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯/曾祥进)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。