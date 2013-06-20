美国各类经济指标总览--2013/6/20

美国经济谘商会周四公布，美国5月领先指标上升0.1%，预估为上升0.2%，4月修正后修为增长0.8%，前值为上升0.6 %。 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国5月成屋销售增长4.2%，年率为518万户，为2009年11月以来最高，预估为 500万户。4月确认为497万户。 美国劳工部周四报告称，6月15日当周初请失业金人数为35.4万人(预估为34.0万人)。6月8日当周续请失业金人 数降至295.1万人(预估为296.0万人)。一周初请失业金人数四周均值为34.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (5月) 7.5 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (5月) 增加14.9 (4月修正值) 平均时薪(%) 持平 (5月) 0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (5月) -0.4 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (5月) +0.1 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) +0.3 (4月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.4 (第一季修正值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.2 (第一季修正值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.6 (5月) +0.1 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差402.9 (4月) 逆差371.3 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.5 (4月) +0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (4月) 78.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 35.4 (6月15日当周) 33.6 (6月8日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,390 (5月) 盈余1,129 (4月) 领先指标(%) +0.1 (5月) +0.8 (4月修正值) 个人所得(%) 持平 (4月) +0.3 (3月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.3 (4月) -0.1 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加111 (4月) 增加84 (3月修正值) 企业库存(%) +0.3 (4月) -0.1 (3月修正值) 建筑支出(%) +0.4 (4月) -0.8 (3月修正值) 消费者信心 76.2 (5月) 69.0 (4月修正值) 房屋开工(万户) 91.4 (5月) 85.6 (4月修正值) 建筑许可(万户 97.4 (5月) 100.5 (4月修正值) 成屋销售(万户) 518 (5月) 497 (4月修正值) 新屋销售(万户) 45.4 (4月) 44.4 (3月修正值) 工厂订单(%) +1.0 (4月) -4.7 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.5 (4月修正值) -5.9 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.7 (5月) 53.1 (4月) 供应管理协会制造业指数 49.0 (5月) 50.7 (4月) 趸售(批发)库存(%) +0.2 (4月) +0.3 (3月修正值) 进口物价(%) -0.6 (5月) -0.7 (4月修正值) 出口物价(%) -0.5 (5月) -0.7 (4月修正值) 单位劳工成本(%) -4.3 (第一季修正值) +11.8 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.5 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)