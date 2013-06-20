表格：美国6月13日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透华盛顿6月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布6月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 432.7 2.0 434.7 498.7 2.0 7,839.5 6,390.3
大麦 0.7 0.0 0.7 0.8 0.0 29.5 29.8
玉米 133.4 77.1 210.5 167.3 92.9 17,598.0 38,726.9
高粱 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,492.6 932.5
大豆 52.6 108.5 161.1 56.0 108.5 36,708.2 36,926.7
豆粕 26.5 114.6 141.1 90.0 118.0 9,324.0 7,214.7
豆油 0.7 0.0 0.7 0.8 0.0 884.2 473.4
皮马棉 1.2 0.0 1.2 1.7 0.0 845.8 622.7
陆地棉 69.9 81.3 151.2 76.2 83.2 12,518.1 12,462.5
稻米 34.9 0.0 34.9 88.0 0.0 3,446.9 3,129.5(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。