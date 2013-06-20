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市场报道 | 2013年 6月 20日 星期四 21:39 BJT

美国热股：GameStop股价盘初劲扬，受微软Xbox One游戏机新规定激励

路透6月20日 - 微软 周三表示，即将上市的Xbox One游戏机用户将能够租借或出售二手游戏光碟。这对GameStop 的二手游戏业务来说是好消息。

GameStop股价周四盘初上涨4.7%，报40.34美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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