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市场报道 | 2013年 6月 20日 星期四 21:35 BJT

美国热股：Stratasys计划透过收购扩大产品组合，股价盘初上涨

路透6月20日 - 工业3D打印机制造商Stratasys 将收购未上市的消费型打印机制造商MakerBot，以扩大产品组合。该交易金额目前估算约为4.03亿美元。

Stratasys股价周四盘初上涨0.43%，报84.96美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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