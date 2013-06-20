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市场报道 | 2013年 6月 20日 星期四 21:40 BJT

美国股市：开低，之前贝南克暗示将放慢购债进度

路透纽约6月20日 - 美国股市周四开盘下滑，上日跌逾1%。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)称可能会缩减刺激计划规模。

道琼工业指数 跌64.97点或0.43%，报15,047.22。标准普尔500指数 跌11.25点或0.69%，报1,617.68点。Nasdaq综合股价指数 下滑36.19点或1.05%，报3,407.01。(完)
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