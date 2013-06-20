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市场报道 | 2013年 6月 20日 星期四 21:54 BJT

美国热股：迪士尼遭高盛调降评级，股价下跌逾1%

路透6月20日 - 根据Theflyonthewall.com，高盛将迪士尼(Walt Disney) 评级由“确定买进”下调至“中性”。

迪士尼股价周四下跌1.65%，报63.27美元。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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