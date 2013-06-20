表格: 美国财政部标售30年TIPS得标利率为1.420%，投标倍数为2.48

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透华盛顿6月20日 - 美国财政部称，其30年期通膨保值公债(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.420 中值 1.300 低值 1.230 价格/得标 价格 81.754227 高值得标比率 4.07% 投标倍数 2.48 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 7,000,001,800 总投标 17,367,170,100 竞争性投标得标 6,982,081,700 非竞争性投标得标 17,920,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 12,336,200,000 初级市场交易商得标 2,713,438,500 直接投标 187,000,000 直接投标得标 25,000,000 间接投标 4,826,050,000 间接投标得标 4,243,643,200 发行细节 发行日 2013/06/28 到期日 2043/02/15 CUSIP码 912810RA8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。