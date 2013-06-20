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货币新闻 | 2013年 6月 21日 星期五 04:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数急跌2.34%，Nasdaq指数重挫2.28%

路透纽约6月20日 - 美国股市周四大跌，标普500指数录得2011年11月来最大单日跌幅，因投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)的计划作反应。美联储称，在美国经济状况容许下，拟在今年稍晚开始缩减刺激计划规模。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌353.87点，或2.34%，报14,758.32点；标普500指数 下挫40.74点，或2.5%，报1,588.19点；NASDAQ指数 收低78.57点，或2.28%，报3,364.64点。(完)
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