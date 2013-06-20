美国股市: 道琼工业指数急跌2.34%，Nasdaq指数重挫2.28%

标题新闻：美国总统特朗普称如必要美国准备在没有中国帮助的情况下单独解决围绕朝鲜的危机
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路透纽约6月20日 - 美国股市周四大跌，标普500指数录得2011年11月来最大单日跌幅，因投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)的计划作反应。美联储称，在美国经济状况容许下，拟在今年稍晚开始缩减刺激计划规模。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌353.87点，或2.34%，报14,758.32点；标普500指数 下挫40.74点，或2.5%，报1,588.19点；NASDAQ指数 收低78.57点，或2.28%，报3,364.64点。(完)
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)