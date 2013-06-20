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货币新闻 | 2013年 6月 21日 星期五 06:34 BJT

重发-表格：美国6月15日当周初请失业金人数升至35.4万，预估为34.0万

(重发以更换USN)

路透6月20日 - 美国劳工部周四报告称，

* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.8万人

* 6月8日当周续请失业金人数降至295.1万人(预估为296.0万人)

* 6月15日当周初请失业金人数为35.4万人(预估为34.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

06/15/13 354,000 348,250 --- ---

06/08/13 336,000-R 345,750-R 2,951,000 2.3

06/01/13 346,000 352,500 2,991,000-R 2.3

05/25/13 357,000 348,000 2,971,000 2.3

05/18/13 344,000 340,500 3,002,000 2.3

05/11/13 363,000 340,000 2,923,000 2.3

05/04/13 328,000 338,000 3,024,000 2.3

04/27/13 327,000 343,000 3,013,000 2.3 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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