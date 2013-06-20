南非汇市：公债收益率因美联储缩减刺激规模前景而急升，兰特下跌

路透约翰内斯堡6月20日 - 南非公债收益率(殖利率)周四大涨，因美国联邦储备理事会(FED)准备逐渐收紧其每月850亿美元刺激计画的消息，促使新兴市场投资人抛售南非公债。

交易员进场出脱本地债券持仓，此前美联储证实其可能在今年稍晚开始缩减购债计画。该项计画此前已导致资金涌入南非债券等高收益高风险资产。

南非兰特兑美元 也下挫，下跌1.3%至一周低位，并回吐上日因良好经济数据而录得的涨幅。

2015年到期公债 跳升45.5个基点至6.56%，创10年内最大单日升幅。

指标2026年到期公债 收益率大涨52个基点至8.415%，是2008年以来单日最大涨幅。该债券在上周8.50%的收益率水平找到初步支撑。

“本地债市资金持续大量外流，”ETM分析师Gareth Brickman的研究报告称。

“由于全球市场将隔夜美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明视为利空，最近资金流数据中所显示的趋势料将在短期内延续，因而将对南非兰特构成更多压力，”他说。

南非兰特兑美元盘中触及低点10.3250，周三收盘价为10.1950。(完)

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