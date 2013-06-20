美国基金：6月19日当周货币市场基金减少250.4亿美元--ICI

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透6月20日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至6月19日当周，美国货币市场共同基金总资产减少250.4亿美元，至2.587万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产减少114.2亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少140.2亿美元，免税基金增加4亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加44.3亿美元至9,191.9亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产减少294.7亿美元至1.668万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨，分析师称，因包括空头回补在内的技术性买盘，以及美国玉米播种期的天气状况不确定。