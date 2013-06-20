拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，美联储政策意向及中国经济数据重挫拉美货币

路透里约热内卢6月20日 - 拉美货币周四大跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示可能缩减经济刺激举措，对市场的影响持续。

周四公布的汇丰中国6月制造业PMI初值创九个月低位，更是增添全球投资人的不安，唯恐新兴市场国家也将受到大宗商品出口需求及价格下滑的拖累。

巴西雷亚尔兑美元 下跌超过2%，触及日内低位2.275，是四年多来最低水平。雷亚尔自5月初以来跌幅已将近12%，使得巴西政府遏制通胀的努力更形复杂。

巴西央行大举干预市场，但却无法拉抬雷亚尔。决策当局先是卖出传统货币互换合约，下午时当局在现汇市场以附买回协议直接出售美元，以暂时给市场提供美元流动性。

1910 GMT，巴西雷亚尔兑美元报2.2616，日内下跌1.85%。(完)

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