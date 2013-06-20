拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，美联储政策意向及中国经济数据重挫拉美货币

欧洲汇市：英镑走强，因英国薪资增长数据好于预期
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透里约热内卢6月20日 - 拉美货币周四大跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示可能缩减经济刺激举措，对市场的影响持续。
周四公布的汇丰中国6月制造业PMI初值创九个月低位，更是增添全球投资人的不安，唯恐新兴市场国家也将受到大宗商品出口需求及价格下滑的拖累。
巴西雷亚尔兑美元 下跌超过2%，触及日内低位2.275，是四年多来最低水平。雷亚尔自5月初以来跌幅已将近12%，使得巴西政府遏制通胀的努力更形复杂。
巴西央行大举干预市场，但却无法拉抬雷亚尔。决策当局先是卖出传统货币互换合约，下午时当局在现汇市场以附买回协议直接出售美元，以暂时给市场提供美元流动性。
1910 GMT，巴西雷亚尔兑美元报2.2616，日内下跌1.85%。(完)
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路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
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