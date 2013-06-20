希腊金融：欧元区高官及IMF称，仍有时间解决希腊融资缺口问题

* IMF及欧元区称，希腊必须展现其改革计画

* 多国财经首长称，紧急融资不会短缺

路透卢森堡6月20日 - 关于希腊可能面临财政短绌的问题，多位高阶欧元区官员及国际货币基金组织(IMF)周四均加以淡化处理，称仍有时间进行补救。

多位官员本周稍早向路透表示，包括欧洲央行及IMF在内的部分希腊债权人不愿向该国提供融资，因担心对希腊的融资有部分违反了欧洲央行的规定。

让问题更形复杂的是，希腊执政联盟对于如何降低国营媒体的员工人数、以及如何解决关闭国营媒体的争议出现极大分歧。

多位欧元区财经首长施压要求希腊执政联盟伙伴齐心合作，好让他们能够在7月对希腊财政及改革计画做出总结，并拨放下一笔援助款，还称紧急融资不会短少。

“并没有融资缺口，这项计画至少还有一年的时间资金无虞，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆在一记者会上表示。不过他说需要在7月之前就未来改革计画与希腊达成协议。

“最重要的是，国际三大金主可以在7月初让审查定案，”他说道，三大金主分别为欧盟执委会、欧洲央行及IMF。

IMF周四亦呼吁加速执行纾困计画，并称这么做将会确保该国“不会遭遇融资问题”。

由于IMF规定要求希腊至少在一年内融资无虞，才能够拨放其纾困金，若希腊出现融资缺口，则IMF相关规定将使形势更形复杂。