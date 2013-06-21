美国与加拿大经济指标预测--6月21日-6月28日****

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 6月17日当周 6月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.4% -0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.9% +0.4% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.1% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.2% +1.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.3% 持平 1430 美国ECRI一周领先指标 6月14日当周 -- 131.3 6月24日当周 6月24日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 负0.53 1430 美国达拉斯联储制造业指数 6月 -- 负10.5 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月22日当周 -- +0.3% 1230 美国耐久财订单 5月 +1.8% +3.5% 扣除运输的耐久财订单 +0.1% +1.5% 扣除国防的耐久财订单 -- +2.3% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月22日当周 -- +2.9% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 -- +1.3% 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期 4月 +10.7% +10.9% ) 经季节调整(较前月) +1.2% +1.1% 未经季节调整(较前月) +1.1% +1.4% 1400 美国消费者信心指数 6月 76.6 76.2 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 46.0 45.4 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 6月 -- 负2 1430 美国达拉斯联储服务业指数 6月 -- 正11.8 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 6月21日当周 -- 648.9 美国再融资指数 -- 3,208.5 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第一季终值 +2.4% +2.4% 最终销售 +1.8% +1.8% GDP隐性平减指数 +1.2% +1.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.0% +1.0% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 1230 美国企业获利 第一季修正值 -1.9% -1.9% -- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 97.4 6月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国个人所得 5月 +0.2% 持平 美国个人消费 +0.3% -0.2% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.3% 美国核心PCE物价指数 +0.1% 持平 美国实质个人支出 -- +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月22日当周 -- -- 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 美国续请失业金人数(万人) 6月15日当周 -- -- 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 95.9 1400 美国成屋待完成销售 5月 +0.5% +0.3% 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 2 6月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 -- +0.2% 生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.8% 生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- 持平 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 55.0 58.7 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 6月终值 -- 82.7 现况指数 -- 92.1 预期指数 -- 76.7 1430 美国ECRI一周领先指标 6月21日当周 -- -- (完)
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路透3月27日 - 本月初上市的Snap 股价周一盘初上扬1.3%， 此前多家券商给予该股初始评级。 花旗和德意志银行给予该股“买入”初始评级，瑞信给予的初始评级 为“表现优于大盘”，美银美林给予的初始评级为“中性”。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。