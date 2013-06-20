欧洲经济指标预测--6月21日-6月28日****

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月17日当周 6月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余259 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余248 0800 欧元区净投资(亿欧元) 4月 -- 净流出61 0800 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- +0.30% 意大利薪资指数(较上年同期) -- +1.4% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 137.5 80.4 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余107.6 * 6月24日当周 6月24日-7月5日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.1% 6月24日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利消费者信心指数 6月 86.3 85.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 106.0 105.7 德国Ifo企业现况指数 110.0 110.0 德国Ifo企业预期指数 101.8 101.6 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 5月 -- 顺差14.6 6月25-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -0.3% -1.4% (较上年同期) -3.0% -3.2% 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.3% -0.4% (较上年同期) +1.7% +1.8% 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 6月 91 92 0800 意大利零售销售(经季节调整/较前月) 4月 -- -0.3% 意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -3.0% 1000 英国CBI零售销售差值 6月 -- 负11 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 5月 -- 1.46 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 6.5 6.5 0645 法国国内生产总值(GDP) 第一季修正值 -- -0.2% 6月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国消费者信心指数 6月 80 79 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 增加0.7 增加2.1 德国未经季节调整失业人数(万人) 290 290 德国经季节调整失业率 6.9% 6.9% 德国经季节调整失业人数(万人) -- 296.3 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +3.2% +3.2% 欧元区民间贷款 -0.8% -0.9% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.0% 0830 英国经常帐(亿英镑) 第一季 -- 赤字140.4 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +1.0% +0.3% (较上年同期) -0.1% +0.6% 0900 欧元区企业景气指数 6月 负0.69 负0.76 经济景气指数 90.3 89.4 工业景气指数 负12.2 负13.0 服务业景气指数 负8.2 负9.3 消费者信心指数 负21.3 负21.9 消费者通胀预期指数 -- 15.4 生产者物价预期指数 -- 负4.0 2301 英国GfK消费者信心指数 6月 -- 负22 6月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国消费者支出 5月 -0.5% -0.3% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.3% -0.9% 0700 瑞士KOF领先指标 6月 1.10 0800 意大利企业信心指数 6月 88.8 88.5 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% 持平 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.1% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% 持平 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.2% +1.3% 1000 意大利PPI(较上月) 5月 -0.1% -0.4% 意大利PPI(较上年同期) -1.2% -1.0% 1200 德国HICP(较前月) 6月初值 +1.9% +1.6% 德国HICP(较上年同期) +0.1% +0.3% 德国CPI(较前月) +0.1% +0.4% 德国CPI(较上年同期) +1.7% +1.5% (完)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨，分析师称，因包括空头回补在内的技术性买盘，以及美国玉米播种期的天气状况不确定。