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市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 07:52 BJT

****欧洲经济指标预测--6月21日-6月28日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:     
    
    * 6月17日当周       

 6月21日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0800     欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                                4月          --      盈余259
          欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)                                           --      盈余248
 0800     欧元区净投资(亿欧元)                                          4月          --     净流出61
 0800     意大利薪资指数(较前月)                                        5月          --       +0.30%
          意大利薪资指数(较上年同期)                                                 --        +1.4%
 0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                              5月       137.5         80.4
          英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                        --    盈余107.6
  
       * 6月24日当周  
       
 6月24日-7月5日
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                                6月          --         +0.4%
                                                                                         
                              (较上年同期)                                           --         +1.1%
        
 6月24日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0800     意大利消费者信心指数                                          6月        86.3          85.9
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                                       6月       106.0         105.7
          德国Ifo企业现况指数                                                     110.0         110.0
          德国Ifo企业预期指数                                                     101.8         101.6
 0900     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)                              5月          --      顺差14.6
            
 6月25-28日
 GMT时间  经济指标/活动                                       公布时段           预估值          前值
 0600     德国进口物价(较前月)                                          5月       -0.3%         -1.4%
                    (较上年同期)                                                  -3.0%         -3.2%
 0600     德国实质零售销售(较前月)                                      5月       +0.3%         -0.4%
                       (较上年同期)                                               +1.7%         +1.8%
 
 6月25日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0645     法国企业景气指数                                              6月          91            92
 0800     意大利零售销售(经季节调整/较前月)                             4月          --         -0.3%
          意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期)                                    --         -3.0%
 1000     英国CBI零售销售差值                                           6月          --          负11
 
    
 6月26日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                                         5月          --          1.46
 0600     德国GfK消费者信心指数                                         7月         6.5           6.5
 0645     法国国内生产总值(GDP)                                第一季修正值          --         -0.2%
       
 6月27日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0645     法国消费者信心指数                                            6月          80            79
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                              6月     增加0.7       增加2.1
                                                                                         
          德国未经季节调整失业人数(万人)                                            290           290
          德国经季节调整失业率                                                     6.9%          6.9%
          德国经季节调整失业人数(万人)                                               --         296.3
 0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                                    5月       +3.2%         +3.2%
                                                                                         
          欧元区民间贷款                                                          -0.8%         -0.9%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                                             --         +3.0%
 0830     英国经常帐(亿英镑)                                         第一季          --     赤字140.4
 0830     英国国内生产总值(GDP)(较前季)                          第一季终值       +1.0%         +0.3%
                            (较上年同期)                                          -0.1%         +0.6%
 0900     欧元区企业景气指数                                            6月      负0.69        负0.76
               经济景气指数                                                        90.3          89.4
               工业景气指数                                                      负12.2        负13.0
               服务业景气指数                                                     负8.2         负9.3
               消费者信心指数                                                    负21.3        负21.9
               消费者通胀预期指数                                                    --          15.4
               生产者物价预期指数                                                    --         负4.0
 2301     英国GfK消费者信心指数                                         6月          --          负22
 
    
 6月28日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0645     法国消费者支出                                                5月       -0.5%         -0.3%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                               5月       -0.3%         -0.9%
 0700     瑞士KOF领先指标                                               6月                      1.10
 0800     意大利企业信心指数                                            6月        88.8          88.5
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                             6月       +0.1%          持平
          意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                   +1.2%         +1.1%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                  +0.1%          持平
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                              +1.2%         +1.3%
 1000     意大利PPI(较上月)                                             5月       -0.1%         -0.4%
          意大利PPI(较上年同期)                                                   -1.2%         -1.0%
 1200     德国HICP(较前月)                                          6月初值       +1.9%         +1.6%
          德国HICP(较上年同期)                                                    +0.1%         +0.3%
          德国CPI(较前月)                                                         +0.1%         +0.4%
          德国CPI(较上年同期)                                                     +1.7%         +1.5%
 (完)
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