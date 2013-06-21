金砖国家：6月20日股汇市收盘纵览

路透6月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月20日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报908.49点。

中国股市：沪综指收挫2.8%刷新逾半年新低，受PMI数据不佳及外围市场下跌冲击。

香港股市：恒生指数收盘重挫2.9%，创九个月低位。

中国汇市：人民币微贬，本币资金面恶化继续加重结汇压力。

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印度股市：下跌逾2%，单日跌幅创近21个月最大，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将逐渐缩减货币刺激政策，加剧资产外流担忧，使Reliance Industries等绩优股下跌。多数新兴市场受到美联储宽松货币政策的支撑，随着投资者匆忙退出，新兴市场遭遇大规模卖盘。指标BSE指数 大跌2.74%，收报18,719.29点，为4月15日以来最低收位。NSE指数 跌2.86%至5,655.90点，盘中最多下跌3.03%。

印度汇市：卢比跌至纪录低点59.9850，因该国经常帐赤字创纪录高位，在新兴市场普遍下跌的环境下恶化了卢比的脆弱走势，不过央行出手干预，阻止了卢比进一步下跌。印度央行至少两次在59.90关口附近买入卢比，但卢比仍大跌1.4%，在亚币中跌幅居前。卢比兑美元 收报59.57/58，上日收报58.71/72。卢比盘中一度跌至59.9850，打破6月11日创下的前一个纪录低点58.98。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,243.320点。MSCI明晟俄罗斯指数 收低3.77%至674.67点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌，报33.0460卢布，卢布兑欧元 下跌，至43.6940卢布。

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巴西股市：拉美股市跌至近四年低点，墨西哥和智利股市均下跌逾3%，之前美联储公布退出资产购买计划的路线图。巴西Bovespa指数也急剧下跌，曾短暂跌至46,000点关口下方，为四年来首次，但稍晚在投资者逢低买入的提振下收高。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.67%至48,214.43点。

拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，美联储政策意向及中国经济数据重挫拉美货币。

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南非股市：收跌逾3%，因美联储计划放缓资产购买，打击全球股市挫跌。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低3.28%至35,199.29点。综合指数 收跌3.06%，至39,536.08点。