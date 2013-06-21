《中国报摘》--中国证券报6月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
* 头版头条:
--周四中国银行间市场资金“旱情”进一步加重，短期资金价格指标出现近乎疯狂的飙涨，但下午资金市场偶见异常成交，再度令市场对于央行干预的猜测升温。
* 其他:
--中国人民银行副行长潘功胜表示，要研究国家对国有控股金融机构的合理持股比例，在规范发展严格监管的基础上，进一步扩大民间资本参与金融的力度。
--记者获悉，有关部门正在筹划出台“期货资管行业十年发展规划”，预计期货私募也将纳入监管范围。
--全国中小企业股份转让系统有限责任公司表示，按照“可把控、可举证、可识别”的原则，已对新三板的六项挂牌条件进行细化。同时，《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》发布，指引自公布之日起实施。
--在一线城市出现数宗高价地后，土地市场的热潮向二三线城市蔓延。公开数据显示，近期济南、南京、珠海等地均有大宗土地交易，合肥、青岛等地也将迎来大量供应，二三线城市出现今年第一波大规模土地交易热潮。
--光大证券 公告称，公司收到证监会因天丰节能项目对光大证券立案调查的通知。此前，光大证券保荐的天丰节能因隐匿会计凭证被证监会立案调查。
--记者从海峡项目成果与金融资本对接会上获悉，两岸共同投资设立的海峡股权交易中心已完成筹备，即将投入运营。
--豫园商城 公告，近期中国证券金融股份有限公司进行增资扩股，公司拟以不高于1.25元人民币/股、总额不超过5亿元参与这次增资扩股。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 林高丽)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。