《中国报摘》--中国证券报6月21日

* 头版头条:

--周四中国银行间市场资金“旱情”进一步加重，短期资金价格指标出现近乎疯狂的飙涨，但下午资金市场偶见异常成交，再度令市场对于央行干预的猜测升温。

* 其他:

--中国人民银行副行长潘功胜表示，要研究国家对国有控股金融机构的合理持股比例，在规范发展严格监管的基础上，进一步扩大民间资本参与金融的力度。

--记者获悉，有关部门正在筹划出台“期货资管行业十年发展规划”，预计期货私募也将纳入监管范围。

--全国中小企业股份转让系统有限责任公司表示，按照“可把控、可举证、可识别”的原则，已对新三板的六项挂牌条件进行细化。同时，《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》发布，指引自公布之日起实施。

--在一线城市出现数宗高价地后，土地市场的热潮向二三线城市蔓延。公开数据显示，近期济南、南京、珠海等地均有大宗土地交易，合肥、青岛等地也将迎来大量供应，二三线城市出现今年第一波大规模土地交易热潮。

--光大证券 公告称，公司收到证监会因天丰节能项目对光大证券立案调查的通知。此前，光大证券保荐的天丰节能因隐匿会计凭证被证监会立案调查。

--记者从海峡项目成果与金融资本对接会上获悉，两岸共同投资设立的海峡股权交易中心已完成筹备，即将投入运营。

--豫园商城 公告，近期中国证券金融股份有限公司进行增资扩股，公司拟以不高于1.25元人民币/股、总额不超过5亿元参与这次增资扩股。(完)