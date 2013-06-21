《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月21日

路透香港6月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7545港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低353.87点或2.34%，报14758.32点。投资者担心如果经济增强，美国联邦储备理事会(F ED/美联储)准备在今年稍后开始缩减购债规模。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 164.070 -5.00 57337 12.723 -2.13 中国铝业 7.650 -5.56 65305 2.373 -3.93 中国移动 47.740 -2.25 252146 74.040 -1.35 中国人寿 34.980 -2.78 88838 18.083 -2.36 中石油 103.060 -3.23 102904 7.992 -2.78 中石化 87.340 -4.87 38864 6.773 26.12 汇丰控股 51.410 -3.53 405819 79.732 -2.17 中电信 46.120 -2.14 32456 3.576 -2.55 中国联通 12.690 -3.79 209929 9.840 -2.57 兖州煤业 7.680 -4.24 271763 5.955 -4.56 华能国际 33.830 -3.57 33564 6.558 -8.53 南方航空 20.240 -0.99 12619 3.139 -2.21 东方航空 15.040 -2.21 17214 1.166 -50.79 中芯国际 3.780 -3.32 106320 0.586 -5.45(完)