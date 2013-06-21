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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月21日

路透香港6月21日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7545港元      )
                                                                                                          
 美股道琼工业指数      周四收低353.87点或2.34%，报14758.32点。投资者担心如果经济增强，美国联邦储备理事会(F
 ED/美联储)准备在今年稍后开始缩减购债规模。
                                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       164.070   -5.00      57337            12.723      -2.13
 中国铝业                       7.650   -5.56      65305             2.373      -3.93
 中国移动                      47.740   -2.25     252146            74.040      -1.35
 中国人寿                      34.980   -2.78      88838            18.083      -2.36
 中石油                       103.060   -3.23     102904             7.992      -2.78
 中石化                        87.340   -4.87      38864             6.773      26.12
 汇丰控股                      51.410   -3.53     405819            79.732      -2.17
 中电信                        46.120   -2.14      32456             3.576      -2.55
 中国联通                      12.690   -3.79     209929             9.840      -2.57
 兖州煤业                       7.680   -4.24     271763             5.955      -4.56
 华能国际                      33.830   -3.57      33564             6.558      -8.53
 南方航空                      20.240   -0.99      12619             3.139      -2.21
 东方航空                      15.040   -2.21      17214             1.166     -50.79
 中芯国际                       3.780   -3.32     106320             0.586      -5.45(完)

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