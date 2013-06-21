中国个股：证金公司增资采取市场化竞价,豫园商城拟斥资至多5亿元参与

路透上海6月21日 - 备受关注的中国证券金融股份有限公司增资扩股又有新细节爆出。中国豫园商城 周五公告称，证金公司此次增资将以市场化竞价方式进行，公司拟投入至多5亿元人民币参与增资扩股竞价。

公告显示，证金公司本次募资规模115亿股，新股东以现金入股。新增股东不超过40家，单一新股东持股比例不超过5%。增资以竞价形式进行，基准价为1.21-1.5元/股。

豫园商城称，公司决定以不高于1.25元/股，总额不超过5亿元参加证金公司的增资扩股竞价。

此前国元证券 公告称，其拟参与证金公司增资扩张计划的规模不超过4.8亿股，每股参股价不超过1.5元。

从事转融通业务的证金公司于2011年由上海证交所，深圳证交所和中国证券登记结算公司三方发起成立。去年10月首次增资扩股时，其向上海期交所、大连期交所、郑州商交所和中国金融期货交易所发行股份，总股本增至120亿元。第二次增资扩股实施主要面向民间资本和非银行金融机构开放，总股本增至235亿股。