中国个股：证金公司增资采取市场化竞价,豫园商城拟斥资至多5亿元参与

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透上海6月21日 - 备受关注的中国证券金融股份有限公司增资扩股又有新细节爆出。中国豫园商城 周五公告称，证金公司此次增资将以市场化竞价方式进行，公司拟投入至多5亿元人民币参与增资扩股竞价。
公告显示，证金公司本次募资规模115亿股，新股东以现金入股。新增股东不超过40家，单一新股东持股比例不超过5%。增资以竞价形式进行，基准价为1.21-1.5元/股。
豫园商城称，公司决定以不高于1.25元/股，总额不超过5亿元参加证金公司的增资扩股竞价。
此前国元证券 公告称，其拟参与证金公司增资扩张计划的规模不超过4.8亿股，每股参股价不超过1.5元。
从事转融通业务的证金公司于2011年由上海证交所，深圳证交所和中国证券登记结算公司三方发起成立。去年10月首次增资扩股时，其向上海期交所、大连期交所、郑州商交所和中国金融期货交易所发行股份，总股本增至120亿元。第二次增资扩股实施主要面向民间资本和非银行金融机构开放，总股本增至235亿股。
证金公司在市场操作中，通常可以以10%的保证金比例通过包括银行间市场在内的多个渠道融资。因此，在本轮增资扩股之后，证金公司将有逾千亿元新增资金向转融资平台投放。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。