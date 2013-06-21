《新兴市场重要经济事件预告》--6月21日-6月28日

(除特别说明外，均为GMT时间) 6月21日(五)

布拉格--波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)和前欧洲央行总裁特里谢在有关欧元历史和未来的会议上讲话(0500)。

瑞士卢塞恩及巴塞尔--韩国央行总裁金仲秀将访问瑞士，参加于卢塞恩及巴塞尔举行的国际清算银行(BIS)会议。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在一次政策会议上就经济政策发表演讲(0130)。

6月24日(一)

伦敦--巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)在一次活动上就巴西货币政策及金融环境发表讲话。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

6月25日(二)

阿布贾--尼日利亚将主办伊斯兰金融业国际会议(ICIF 2013)，主题为“借助伊斯兰金融业发展非洲基础设施”(至6月26日)。

巴黎--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在巴黎召开的IIF会议上就全球经济前景在小组磋商中发表讲话。

新德里--印度财政部长齐丹巴南将在由CRISIL评级机构组织的活动上讲话(1230)

6月26日(三)

首尔--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Society for Economic Dynamics会前就“适当的货币政策”发表演说(0555)。

6月27日(四)

台北--台湾央行季度利率决定会议。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

蒙得维的亚--乌拉圭央行将召开季度货币政策会议.

6月28日(五)

圣地亚哥--智利央行公布6月货币政策会议记录(1230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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