《新兴市场重要经济事件预告》--6月21日-6月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
(除特别说明外，均为GMT时间) 6月21日(五)
布拉格--波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)和前欧洲央行总裁特里谢在有关欧元历史和未来的会议上讲话(0500)。
瑞士卢塞恩及巴塞尔--韩国央行总裁金仲秀将访问瑞士，参加于卢塞恩及巴塞尔举行的国际清算银行(BIS)会议。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在一次政策会议上就经济政策发表演讲(0130)。
6月24日(一)
伦敦--巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)在一次活动上就巴西货币政策及金融环境发表讲话。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
6月25日(二)
阿布贾--尼日利亚将主办伊斯兰金融业国际会议(ICIF 2013)，主题为“借助伊斯兰金融业发展非洲基础设施”(至6月26日)。
巴黎--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在巴黎召开的IIF会议上就全球经济前景在小组磋商中发表讲话。
新德里--印度财政部长齐丹巴南将在由CRISIL评级机构组织的活动上讲话(1230)
6月26日(三)
首尔--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Society for Economic Dynamics会前就“适当的货币政策”发表演说(0555)。
6月27日(四)
台北--台湾央行季度利率决定会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
蒙得维的亚--乌拉圭央行将召开季度货币政策会议.
6月28日(五)
圣地亚哥--智利央行公布6月货币政策会议记录(1230)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 白云)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。