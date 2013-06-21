《基金产业焦点》美联储主席贝南克转瞬间不再与大型公债基金为友

**债券天王的直觉**

对利率及新兴市场有庞大曝险部位的基金受创最重。

例如，根据理柏数据，基金规模2.65亿美元的Pimco Extended Duration Fund 从4月底以来跌幅达12.3%。基金规模4.95亿美元的TCW新兴市场本币基金 同期下跌9.3%；基金规模32亿美元的Vanguard长期债券基金 下跌8%。

相较之下，衡量美国整体债市的指数Barclays Aggregate Index同期跌幅约为2.58%。

债券经理人对风险相当警觉。有“债券天王”之称的太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯，数周之前在推特上发文宣告：“债市持续了30年的牛市可能已在2013年4月29日结束。”

“所谓的价格高点并非指美国公债，而是指所有债券，包括为数众多的高收益债。所以4月29日并非完全指10年期美国公债收益率的底部，”葛罗斯在回覆路透的电邮中说。葛罗斯所操盘的全球最大债券基金--Pimco总体回报基金 4月底以来下跌3.25%。

**追逐收益率**

5月初时，贝南克似乎就开始提醒投资人追逐高收益的危险。

贝南克当时表示，在当前低利率的环境之下，将特别关注寻求高收益或其他过度承担风险的形式，因它们可能影响资产价格，而且与基本面息息相关。

美国顶尖的基金经理也在4月和纽约联邦储备银行总裁杜德利一次非正式的讨论中，谈到过去数年中有大批来自散户的美元流入固定收益基金，他们对此也表达忧心。

同时，华尔街的行业观察机构Financial Industry Regulation Authority也曾警告投资人及券商，警惕利率上升对债券基金带来的风险。

尽管如此，葛罗斯和Doubleline Capital执行长冈德拉克仍然是美债的拥护者。

冈德拉克周四对路透说：“美债不仅具吸引力，而且表现胜过其他投资标的。不论如何，蹲低一点是为了新一次起跳做准备。”(完)