《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
*工商时报：
--美国量化宽松(QE)资金热潮近尾声，随人去财空，全球资本市场周三、周四陷入可能是金融风暴后最严重的混乱之中，股、债市全面大跌，美股道琼指数周四开盘狂跌逾200点，亚股更暴跌逾4％，是二年多来最凄惨的一天。
--美国QE政策将逐步退场，让美债殖利率大幅弹升，针对债市走势可能反转，金管会昨日指出，已针对高收益债基金等产品发函业者注意，强调销售时必须明白告知投资人相关利率风险，以免后续爆发投资争议。
--鸿海 集团启动组织再造计划。旗下13大事业群将进行结构性调整，首波分拆对象锁定连接器事业群，最快7月份展开，紧接着卫星通讯事业群、通路与电子商务事业群及面板事业群均将分拆，整个集团〞航空母舰〞的分航时点，最快今年底前展开。
*经济日报：
--两岸两会互设办事机构可能列入两会下次会谈议题，国民党团昨强调，陆委会必须争取到〞人道探视（普遍探视）权〞，否则执政党不会支持设立办事机构。
--发展国内债券市场，行政院支持开放大陆企业来台发宝岛债，最快年内可上路，金管会也建议四大基金投入宝岛债市场；至于散户投资门槛，拟从人民币1万元提高到10万元，在行政院建议下将再审酌。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。