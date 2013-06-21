《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月21日

--美国量化宽松(QE)资金热潮近尾声，随人去财空，全球资本市场周三、周四陷入可能是金融风暴后最严重的混乱之中，股、债市全面大跌，美股道琼指数周四开盘狂跌逾200点，亚股更暴跌逾4％，是二年多来最凄惨的一天。